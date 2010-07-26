Моуринью отправляет легенду «Реала» на пенсию
09:58, 26 июля 2010Спорт
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С 8 лет служил верой и правдой
|Жозе Моуринью
Вслед за многолетним лидером «сливочных» - Раулем, «галактикос» оставляет еще один футболист, который с восьми лет служил мадридскому клубу верой и правдой - Гути.
И если Рауль продолжит карьеру в Бундеслиге - в клубе «Шальке», то вот Гутьеррес избрал для себя более скромный «Бешикташ». Гути даже на прощальной пресс-конференции продемонстрировал любовь к «Реалу» - отнесшись с пониманием к изменениям, которые должны привести мадридцев к большим высотам.
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