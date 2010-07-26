Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Карпаты - Металлург З 1:0 (Федецкий 55)

Оболонь - Ворскла 0:1 (Сачко 8).

Шахтер - Заря 1:0 (Чигринский 87). Идет второй тайм.

Напомним, что ранее сыграли

Таврия - Металлург Д 2:1 (Ковпак 10, Идахор 62 - Мхитарян 75)

Арсенал - Севастополь 0:1 (Худобяк 71)

Ильичевец - Днепр 1:4 (Антонов 43 - Коноплянка 6, Селезнев 15, 72, Феррейра 68).

Металлист - Динамо 1:2 (Фининьо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65)

Волынь - Кривбасс 0:0.

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Теперь у Днепра – 9 очков, у Шахтера и Динамо - по 7.

У Арсенала и Ворсклы – по 6, Севастополя – 5, Металлурга Д, Металлиста, Карпат, Ильичевца – по 4

У Таврии – 3, Кривбасса - 2, Металлурга З, Зари, Оболони, Волыни - 1 очко.