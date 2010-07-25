Тимощук: "Теперь я знаю, чего мне ждать"

Наставник чемпионов Германии Луи ван Галь недавно заявил, что Тимощуку лучше подыскать себе новую команду. В минувшем сезоне Тимощук, перебравшийся в «Баварию» из питерского «Зенита», достаточно редко выходил на поле в стартовом составе.

«Мне очень нравится в Мюнхене, это один из лучших городов в мире. Мне просто хочется чаще выходить на поле. В футболе, как и в жизни, все может измениться очень быстро. В начале своего пребывания в «Баварии» я, наверное, был не очень уверен в себе, однако теперь эти трудности преодолены, и я знаю, чего мне ждать.

Дела для меня действительно складывались не лучшим образом. Впервые в своей карьере я оказался в ситуации, когда не всегда выходил в основе и не проводил на поле все 90 минут. Тем не менее, я хочу доказать тренеру, что способен на многое и на тренировках я отдаюсь работе на 100 процентов», - цитирует официальный сайт «Баварии» football.ua.

С последним утверждением Тимощука согласен даже Ван Галь, заявивший, что на тренировках украинец трудится на всю катушку. Тем не менее, наличие в команде любимца тренера и его соотечественника Марка ван Боммеля, выступающего с Тимощуком на одной позиции, а также Бастиана Швайнштайгера, постепенно превратившегося в одного из лучших в мире центральных полузащитников, оставляет шансы Анатолия на место в стартовом составе по-прежнему довольно скромными.