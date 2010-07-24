Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:11, 24 июля 2010Спорт
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Днепр держит беспроигрышную серию
Сегодняшними матчами продолжился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Таврия - Металлург Д 2:1 (Ковпак 10, Идахор 62 - Мхитарян 75)
Арсенал - Севастополь 0:1 (Худобяк 71)
Ильичевец - Днепр 1:4 (Антонов 43 - Коноплянка 6, Селезнев 15, 72, Феррейра 68).
Напомним, что вчера сыграли
Металлист - Динамо 1:2 (Фининьо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65)
Волынь - Кривбасс 0:0.
Теперь у Днепра – 9 очков, у Динамо - 7, Арсенала – 6, Севастополя – 5, Металлурга Д – 4, Металлиста - 4, Ильичевца – 4, Таврии – 3, Кривбасса - 2, Волыни - 1 очко.
Тур завершится завтра матчами (набранные очки):
Карпаты (1) - Металлург З (1)
Оболонь (1) - Ворскла (3)
Шахтер (4) - Заря (1)
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