Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр держит беспроигрышную серию

Сегодняшними матчами продолжился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу. Таврия - Металлург Д 2:1 (Ковпак 10, Идахор 62 - Мхитарян 75) Арсенал - Севастополь 0:1 (Худобяк 71) Ильичевец - Днепр 1:4 (Антонов 43 - Коноплянка 6, Селезнев 15, 72, Феррейра 68). Напомним, что вчера сыграли Металлист - Динамо 1:2 (Фининьо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65) Волынь - Кривбасс 0:0. Теперь у Днепра – 9 очков, у Динамо - 7, Арсенала – 6, Севастополя – 5, Металлурга Д – 4, Металлиста - 4, Ильичевца – 4, Таврии – 3, Кривбасса - 2, Волыни - 1 очко. Тур завершится завтра матчами (набранные очки): Карпаты (1) - Металлург З (1) Оболонь (1) - Ворскла (3) Шахтер (4) - Заря (1)

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