Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо до завтра лидер первенства

Сегодняшними матчами начался 3-й тур Чемпионата Украины по футболу. Металлист - Динамо 1:2 (Фининьо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65) Волынь - Кривбасс 0:0. Теперь у Динамо 7 очков, Металлиста - 4, Кривбасса - 2, Волыни - 1 очко. Тур продолжится завтра матчами (набранные очки): Таврия (0) - Металлург Д (4) Арсенал (6) - Севастополь (2) Ильичевец (4) - Днепр (6) ... а послезавтра Карпаты (1) - Металлург З (1) Оболонь (1) - Ворскла (3) Шахтер (4) - Заря (1)

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