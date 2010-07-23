Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

22:55, 23 июля 2010
Спорт
2973

Динамо до завтра лидер первенства

Сегодняшними матчами начался 3-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Металлист - Динамо 1:2 (Фининьо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65)

Волынь - Кривбасс 0:0.

Теперь у Динамо 7 очков, Металлиста - 4, Кривбасса - 2, Волыни - 1 очко.

Тур продолжится завтра матчами (набранные очки):

Таврия (0) - Металлург Д (4)

Арсенал (6) - Севастополь (2)

Ильичевец (4) - Днепр (6)

... а послезавтра

Карпаты (1) - Металлург З (1)

Оболонь (1) - Ворскла (3)

Шахтер (4) - Заря (1)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter