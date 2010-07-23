Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:55, 23 июля 2010Спорт
2973
Динамо до завтра лидер первенства
Сегодняшними матчами начался 3-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Металлист - Динамо 1:2 (Фининьо 45 - Шевченко 55 пен., Гармаш 65)
Волынь - Кривбасс 0:0.
Теперь у Динамо 7 очков, Металлиста - 4, Кривбасса - 2, Волыни - 1 очко.
Тур продолжится завтра матчами (набранные очки):
Таврия (0) - Металлург Д (4)
Арсенал (6) - Севастополь (2)
Ильичевец (4) - Днепр (6)
... а послезавтра
Карпаты (1) - Металлург З (1)
Оболонь (1) - Ворскла (3)
Шахтер (4) - Заря (1)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter