Тренер сборной Франции исключил из команды всех участников ЧМ в ЮАР
22:21, 23 июля 2010Спорт
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Лоран Блан начал "с нуля"
Новый тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан исключил из команды всех 23 участников чемпионата мира в ЮАР. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.
Как долго будет длиться "изгнание" футболистов, среди которых такие известные игроки, как Франк Рибери и Николя Анелька, неизвестно. Сообщается лишь, что Блан не возьмет ни одного игрока из участвовавших в ЧМ на товарищеский матч с Норвегией. Эта игра состоится 11 августа в Осло.
С чем связано решение Лорана Блана, пока не говорится. Однако, по всей видимости, тренер сборной, сменивший на этом посту Раймона Доменека, пытается построить новую команду вместо той, которая провалилась в ЮАР.
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