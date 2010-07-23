Результаты матчей Лиги Европы
Третий раунд - 29 июля
22 июля сыграны ответные матчи второго отборочного раунда Лиги Европы.
Спортинг Фингал - Маритиму 2:3 (Первый матч - 2:3)
Бней-Иегуда - Шэмрок Роверс 0:1 (1:1)
Карпаты - КР Рейкьявик 3:2 (3:0)
Баник - ВИТ-Джорджия 0:0 (6:0)
Дьор - Атырау 2:0 (2:0)
Мика - Работнички 0:0 (0:1)
АПОЕЛ - Таурас 3:1 (3:0)
Рух Хожув - Валлетта 0:0 (1:1)
Торпедо Жодино - ОФК 0:1 (2:2)
Тетекс - Вентспилс 3:1 (0:0)
Будучность - Баку 1:2 (1:2)
Дукла Баньска-Быстрица - Зестапони 1:0 (0:3)
Бангор Сити - Хонка 2:1 (1:1)
Калев Силламяэ - Динамо Минск 0:5 (1:5)
Искра-Сталь - Эльфсборг 0:1 (1:2)
Рандерс - Горица 1:1 (3:0)
Динамо Бухарест - Олимпия Бельцы 5:1 (2:0)
Сан-Хулиа - МЮПА 0:1 (0:3)
Широки Бриег - Аустрия Вена 0:1 (2:2)
Днепр Могилев - Стабек 1:1 (2:2)
Елгава - Мольде 2:1 (0:1)
Динамо Тбилиси - Гефле 2:1 (2:1)
Шибеник - Анортосис 0:3 (2:0)
Борац Баня-Лука - Лозанна-Спорт 1:1 (0:1)
Дачия - Кальмар 0:2 (0:0)
Спартак Златибор-Вода - Дифферданж 2:0 (3:3)
Дандолк - Левски 0:2 (0:6)
ТПС - Серкль 1:2 (1:0)
Висла Краков - Шяуляй 5:0 (2:0)
Тре Пенне - Зриньски 2:9 (1:4)
Викингур - Бешикташ 0:4 (0:3)
Могрен - Маккаби Тель-Авив 2:1 (0:2)
Тирана - Утрехт 1:1 (0:4)
Вадуц - Брондбю 0:0 (0:3)
Рапид Вена - Судува 4:2 (2:0)
Марибор - Видеотон 2:0 (1:1)
Олимпиакос - Беса 6:1 (5:0)
Карабах - Портадаун 1:1 (2:1)
Цыбалия - Клифтонвилл 0:0 (0:1)
Брейдаблик - Мазервелл 0:1 (0:1)
Матчи третьего отборочного раунда пройдут 29 июля. К 40 победителям второго раунда присоединяются 30 команд: обладатели Кубков стран, занимающих в рейтинге УЕФА 16-28 место, и клубы, занявшие 2-6 места в странах с 1 по 18 в том же рейтинге.
"Карпаты" в этот день сыграют с грузинской командой Зестафони, "Днепр" - с командой Спартак (Златибор-Вода, Сербия).