Карпаты проходят в следующий раунд Лиги Европы
21:07, 22 июля 2010Спорт
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6:2 по сумме двух матчей
Львовские Карпаты в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы встречались с исландским Рейкьявиком. Матч, начавшийся, казалось бы, легко, во втором тайме обострился.
Карпаты - Рейкьявик - 3:2 (Зенев 2, Федецкий 25, Б.Баранец 69 - Финнбогасон 61, 65).
По результатам двух встреч (первый результат 3:0 в пользу Карпат) в третий отборочный раунд проходят львовяне.
29 июля им предстоит игра с грузинской командой Зестафони, проигравшей сегодня Дукле (Банська Быстрица) 0:1, но выигравшей по сумме матчей 3:1.
В тот же день Днепр играет с командой Спартак (Златибор-Вода, Сербия), которая прошла в 3-й раунд благодаря сегодняшней победе 2:0 над Дифферданжем: сумма двух игр 5:3.
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