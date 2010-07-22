Карпаты проходят в следующий раунд Лиги Европы

Львовские Карпаты в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы встречались с исландским Рейкьявиком. Матч, начавшийся, казалось бы, легко, во втором тайме обострился.

Карпаты - Рейкьявик - 3:2 (Зенев 2, Федецкий 25, Б.Баранец 69 - Финнбогасон 61, 65).

По результатам двух встреч (первый результат 3:0 в пользу Карпат) в третий отборочный раунд проходят львовяне.

29 июля им предстоит игра с грузинской командой Зестафони, проигравшей сегодня Дукле (Банська Быстрица) 0:1, но выигравшей по сумме матчей 3:1.

В тот же день Днепр играет с командой Спартак (Златибор-Вода, Сербия), которая прошла в 3-й раунд благодаря сегодняшней победе 2:0 над Дифферданжем: сумма двух игр 5:3.