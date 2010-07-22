Украинские саблистки стали чемпионками Европы

Олимпийские чемпионки, действующие чемпионки мира и Европы снова подтвердили свой высокий класс, выиграв Чемпионат Европы в Лейпциге, сообщает Точка.нет

В финальном поединке командного турнира саблисток на ЧЕ по фехтованию сборная Украины победила своих извечных соперниц - команду России.

Елена Хомровая, Галина Пундык и Ольга Харлан блестяще провели финал, одержав победу со счетом 45:38.

Итак, сборная Украины защитила титул чемпионок Европы, завоеванный в 2009 году. Добавим, что запасной в финале была Ольга Жовнир.

Последними медали ЧЕ в Лейпциге разыграли шпажисты. Сборная Украины (Максим Хворост, Дмитрий Карюченко, Богдан Никишин, Игорь Рейзлин), которая вышла в финал, победив сильные команды Франции и Германии, уступила венграм со счетом 39:45 и завоевала серебряные медали.

Таким образом, Украина везет из Германии четыре медали - одну золотую, две серебряные (вторая у мужской команды саблистов) и одну бронзовую (Олег Штурбабин, сабля).

Победителями в командном зачете стали итальянцы (5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды), у россиян также 10 медалей (2-4-4), третьими в неофициальном командном зачете ЧЕ стали немцы (1-2-3).