Шовковский: не могу сказать, когда появлюсь на футбольном поле

Перед началом открытой тренировки киевского «Динамо» в Конча-Заспе голкипер «бело-голубых» Александр Шовковский рассказал о том, насколько ему удалось восстановиться после ушиба плеча, полученного еще в ходе межсезонной подготовки, а также поделился ожиданиями от матча с «Металлистом» в 3-м туре чемпионата Украины.

- Честно говоря, не могу сейчас сказать, когда я появлюсь на футбольном поле. К сожалению, здоровья — это не точная наука, и ничего нельзя сказать однозначно, — сказал Шовковский. — Я работаю в группе, но есть определенные трудности.

О предстоящем поединке с подопечными Мирона Маркевича вратарь высказался следующим образом:

- Безусловно, все матчи «Динамо» с «Металлистом» проходят интересно. Для болельщиков. Для нас же они проходят принципиально. Не стоит ожидать чего-то другого и от предстоящей в пятницу игры с харьковчанами. Будет принципиальный поединок за три очка.

Динамо Киев от Шурика