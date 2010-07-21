Сколько стоят билеты на матч Динамо - Гент

На следующей неделе матчем в третьем раунде квалификации Лиги чемпиона против «Гента» подопечные Валерия Газзаева откроют очередной европейский сезон. Пресс-служба киевлянобнародовала время начала матчей «Динамо» и «Гента», а также стоимость билетов.

3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Первый матч

«Динамо» - «Гент»

27 июля. Стадион «Динамо» им.Валерия Лобановского. Начало в 20:00.

Билеты на игру поступят в кассы стадиона в среду утром. Их стоимость - 40, 60, 80 и 100 гривен, в зависимости от выбранного сектора.

3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч

«Гент» - «Динамо»

4 августа. Стадион «Жюль Оттен». Начало в 21:30

Стоимость взрослого билета от 15 до 90 евро