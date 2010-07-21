Сколько стоят билеты на матч Динамо - Гент
08:39, 21 июля 2010Спорт
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В кассы можно идти сегодня
На следующей неделе матчем в третьем раунде квалификации Лиги чемпиона против «Гента» подопечные Валерия Газзаева откроют очередной европейский сезон. Пресс-служба киевлянобнародовала время начала матчей «Динамо» и «Гента», а также стоимость билетов.
3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Первый матч
«Динамо» - «Гент»
27 июля. Стадион «Динамо» им.Валерия Лобановского. Начало в 20:00.
Билеты на игру поступят в кассы стадиона в среду утром. Их стоимость - 40, 60, 80 и 100 гривен, в зависимости от выбранного сектора.
3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч
«Гент» - «Динамо»
4 августа. Стадион «Жюль Оттен». Начало в 21:30
Стоимость взрослого билета от 15 до 90 евро
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