Из-за жары сместили во времени несколько матчей Премьер-лиги

В связи с установлением в Украине чрезвычайной жары и с целью предотвращения нанесения вреда здоровью участников матча и болельщиков на трибунах дирекция Премьер-лиги в выполнение распоряжения президента ПЛ Виталия Данилова пересмотрела время начала встреч ближайших туров Эпицентр Чемпионата Украины.

Дирекцией были проанализированы данные национального Гидрометцентра и мировых синоптических агентств относительно прогноза погоды в городах, в которых предусмотрено проведение поединков Чемпионата.

Ввиду вышеизложенного, было принято решение о сдвиге времени начала следующих матчей:

3 тур. 25 июля. «Оболонь» - «Ворскла» с 16:00 на 19:00.

4 тур. 30 июля. «Арсенал» - «Шахтер» с 17:00 на 18:00.

4 тур. 31 июля. «Севастополь» - «Динамо» с 16:00 на 18:00.

4 тур. 31 июля. «Металлург» З - «Волынь» с 18:00 на 20:00.

4 тур. 1 августа. «Заря» - «Карпаты» с 16:00 на 17:30.

Другие матчи 3-4 туров начнутся в установленное ранее время. По прогнозам синоптиков температура воздуха в городах их проведения в необходимый временной промежуток не будет превышать +27С.

Официальный сайт ПЛ