Суркис говорит, что нужно прекратить играть матчи в жару
10:25, 20 июля 2010Спорт
1778
Президент ФФУ приводит пример России
Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис уверен, что стоит прекратить играть матчи Премьер-лиги в 40-градусную жару.
"Нужно определить, в какое время года вообще допустимо проводить матчи чемпионата. При такой температуре нельзя играть, мы не можем рисковать.
Например, в России, несмотря на требования телеканалов, матчи перенесли на более позднее время. Это не критика в адрес премьер-лиги, а в первую очередь забота о футболистах и публике", - отметил Суркис.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter