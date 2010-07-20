Суркис говорит, что нужно прекратить играть матчи в жару

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис уверен, что стоит прекратить играть матчи Премьер-лиги в 40-градусную жару.

"Нужно определить, в какое время года вообще допустимо проводить матчи чемпионата. При такой температуре нельзя играть, мы не можем рисковать.

Например, в России, несмотря на требования телеканалов, матчи перенесли на более позднее время. Это не критика в адрес премьер-лиги, а в первую очередь забота о футболистах и публике", - отметил Суркис.

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