Футболист едва не убил арбитра прямо на поле

Несогласный с решениями арбитра футболист попытался задушить судью прямо на поле.

Инцидент произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Чили между командами "Депортес Консепьсон" и "Рейнджерс". При счете 1:0 в пользу "Депортеса" арбитр Марсело Мирандо просил игроков лидирующей команды четырежды (!) перебивать пенальти, и в последней попытке мяч пересек-таки линию ворот.

Игроки "Рейнджерс" были несогласны с таким произволом и принялись оказывать давление на арбитра. Ну, а когда минуту спустя судья показал вторую желтую карточку "рейнджеру" Хосе Педросе, последний захватил арбитра сзади за шею и принялся душить.

Игрок на самом деле хотел завершить задуманное, потому судье понадобилось прилично времени, чтобы отойти от нападения, когда одноклубники сумели оттащить Педросу. В итоге матч был доигран (со счетом 3:0 победил "Депортес"), а душитель отправился в полицейский участок. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

РосБизнесКонсалтинг