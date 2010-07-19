Мяч финала ЧМ-2010 продали на онлайн-аукционе
09:26, 19 июля 2010Спорт
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Имя покупателя не называется
Мяч, которым сборные Испании и Голландии играли в финале чемпионата мира по футболу, был продан на онлайн-аукционе в минувшую пятницу за $74 тысячи.
Имя покупателя не называется. Как сообщает РИА Новости, все вырученные средства пойдут в фонд Нельсона Манделы по борьбе со СПИДом.
Официальным мячом турнира был Jabulani, разработанный компанией Adidas. В решающей встрече использовалась его специальная версия, получившая название Jo`bulani.
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