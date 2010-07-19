Марадона сыграет в футбол с Чавесом

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил в воскресенье, что Диего Марадона в ближайшие дни посетит Каракас и сыграет с ним в футбол. "Мне звонил Марадона, который приедет в страну в понедельник или вторник. Он сказал мне, что хочет побывать у нас. Я предложил ему сыграть в футбол и софтбол, он согласился", - сообщил Чавес в своей еженедельной телепрограмме "Алло, президент". В прошлое воскресенье аналогичная телепрограмма была отменена, так как в это время транслировался финальный матч чемпионата мира по футболу. Главный тренер аргентинцев Диего Марадона не общался с прессой с третьего июля, когда после проигрыша в четвертьфинале команде Германии со счетом 4:0 он заявил, что его время в сборной закончилось. Между тем, руководство Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) предложило ему новый контракт до "финального свистка на ЧМ-2014 в Бразилии". Было официально объявлено, что Марадона примет окончательное решение во вторник-среду после встречи с главой AFA Хулио Грондоной. В последний раз Диего посещал Венесуэлу в прошлом году в рамках "празднований 10-летнего юбилея боливарианской революции". Тогда в Каракасе на стадионе Брихидо Ириарте (Brigido Iriarte) он дал урок мастерства молодым венесуэльским футболистам. Звезда мирового футбола неоднократно признавался в том, что является приверженцем Уго Чавеса и даже обещал добавить его портрет к своей коллекции татуировок (у него уже вытатуированы Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро). Марадона несколько лет прожил на Кубе, где лечился от наркотической зависимости. Там он подружился с Фиделем Кастро, который в свою очередь является близким союзником Уго Чавеса

РИА Новости