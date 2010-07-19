Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу
06:46, 19 июля 2010Спорт
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Вратарь запорожцев не раз спас команду
Сегодняшними матчами завершился 2-й тур Чемпионата Украины по футболу:
Заря - Арсенал 0:2 (Хомин 55, Шацких 81 пен.)
Днепр - Волынь 2:0 (Селезнев 33, Гоменюк 50)
Металлург З - Шахтер 1:1 (Алозие 35 - Фернандиньо 69).
Кривбасс - Карпаты 0:0.
Напомним, что ранее состоялись матчиДинамо – Таврия 2:1 (Еременко 14, Шевченко 17 пен. - Идахор 23)
Севастополь - Металлист 0:0
Ворскла - Ильичевец 1:3 (Сачко 90+1 - Антонов 22, Пуканич 55, Ярошенко 71)
Металлург Д - Оболонь 3:0 (Годин 23, Морозюк 34, Мхитарян 89).
Прсле двух туров две команды - Арсенал и Днепр - не потеряли очков и возглавили таблицу, пять команд - Металлург Д, Ильичевец, Динамо, Металлист, Шахтер - набрали по 4 очка.
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