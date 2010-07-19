Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

Вратарь запорожцев не раз спас команду

Сегодняшними матчами завершился 2-й тур Чемпионата Украины по футболу: Заря - Арсенал 0:2 (Хомин 55, Шацких 81 пен.) Днепр - Волынь 2:0 (Селезнев 33, Гоменюк 50) Металлург З - Шахтер 1:1 (Алозие 35 - Фернандиньо 69). Кривбасс - Карпаты 0:0. Напомним, что ранее состоялись матчи Динамо – Таврия 2:1 (Еременко 14, Шевченко 17 пен. - Идахор 23) Севастополь - Металлист 0:0 Ворскла - Ильичевец 1:3 (Сачко 90+1 - Антонов 22, Пуканич 55, Ярошенко 71) Металлург Д - Оболонь 3:0 (Годин 23, Морозюк 34, Мхитарян 89). Прсле двух туров две команды - Арсенал и Днепр - не потеряли очков и возглавили таблицу, пять команд - Металлург Д, Ильичевец, Динамо, Металлист, Шахтер - набрали по 4 очка.

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