Суркис: если Милевский не хочет играть, сядет на скамейку

Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис остался недоволен игрой киевлян против Таврии.

- В футболе нужно забить в первом тайме пять мячей, и только потом отдыхать, экспериментировать, смотреть, перестраиваться… А мы играем так, будто бы мы чемпионы мира - пятками, задним местом, чем угодно, - сказал Игорь Суркис. - Ярмоленко три раза выходит один на один с вратарем и не забивает. Шевченко лучше - пенальти заработал, забить смог… Милевскому нужно думать над своими кондициями.

Команда сама себя готовит к играм, вне зависимости от того, встречаемся мы с Таврией или Оболонью. Футбол не терпит расхлябанности, точно так же, как и сослагательного наклонения. Забей Таврия на последних минутах мяч, опять все стали бы говорить, что все плохо, Газзаев плохой тренер, ищи нового и т.д.

Поймите, Газзаев готовит команду. Могу вам сказать, что еще не помню, чтобы в начале сезона Динамо так хорошо было готово функционально. На последних минутах Маграо бежит, потому что он готов, ему хватает дыхания. Силва также демонстрировал рывки от своей штрафной до ворот противника. Просто нужно забивать, а не только создавать.

- Бытует мнение, что Милевский не хочет играть.

- Если не хочет, значит, сядет на скамейку.

- Кроме этого, он никак не комментирует слухи по поводу Зенита, говорит: "Это мое личное дело".

- Я, как президент клуба, официально заявляю: по Милевскому на данный момент не было ни одного предложения - ни устного, ни письменного.

football.ua