Разбитый бокал лишил три теннисных турнира первой ракетки мира

Первая ракетка мира Серена Уильямс вынуждена отказаться от участия в трех турнирах после того, как наступила на разбитый бокал в ресторане, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Место происшествия не указывается, но, вероятнее всего, инцидент произошел на родине американской теннисистки, куда Уильямс-младшая отправилась после своей четвертой победы на Уимблдоне. Спортсменке потребуется небольшая операция на порезанной правой стопе.

Серена Уильямс в преддверии Открытого чемпионата США пропустит турниры в Стамбуле, Цинциннати (США) и Монреале.

РИА Новости