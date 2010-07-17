Ахметов купит форварда лондонского «Арсенала»?

Как сообщает Sports.ruсо ссылкой на источник, близкий к футболисту, форвард сборной Хорватии и «Арсенала» Эдуардо да Силва может стать игроком донецкого «Шахтера».

Переговоры находятся на финальной стадии. Сумма сделки оценивается в 6 миллионов фунтов. Если все завершится удачно, в понедельник нападающий пройдет медобследование в «Шахтере».