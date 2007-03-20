На лидера Челси напали фанаты Тоттенхэма (фото)

Ассоциация футбола Англии (FA) объявила о начале расследования инцидента, произошедшего по окончании повторного четвертьфинального матча на Кубок Англии между лондонскими "Тоттенхэмом" и "Челси" (1:2).

После финального свистка двое поклонников "Тоттенхэма" напали на лидера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, причем один из фанатов успел нанести полузащитнику удар, прежде чем отреагировала служба безопасности. Как пишет издание Daily Mail, представители FA намерены потребовать у руководства "Тоттенхэма" отчет об этом эпизоде.

"Такие случаи совершенно недопустимы на футболе. Мы хотим выяснить, какие меры безопасности были организованы на матче и какое наказание ждет болельщиков, которые напали на Лэмпарда. Мы знаем, что они уже арестованы, но рассчитываем на то, что они больше не смогут посещать футбольные матчи", - сказано в заявлении Ассоциации.

"На меня напали сразу двое, - рассказал после матча Лэмпард. – Один набросился мне на спину, я попытался увернуться, а затем его уже схватили стюарды. Думаю, болельщик, который прыгнул на меня, был пьян. Я считаю, что таким фанатам не место на футболе. С другой стороны, я могу понять состояние болельщиков после такой напряженной игры".

Лента.ру