Киевское Динамо узнало соперника в Лиге Чемпионов
13:29, 16 июля 2010Спорт
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Результаты жеребьевки
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сразится с бельгийским Гентом.
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 27/28 июля и 03/04 августа.
Определились и другие пары участников третьего отборочного раунда:
Омомия/Ренова - Зальцбург/Торсхавн
БАТЭ/Хафнарфордур - Копенгаген
Богемианс/ТНС - Андерлехт
Партизан/Пюник - Экранас/ХИК
АИК/Женесс Эш - Линфилд/Русенборг
Динамо Загреб/Копер - Шериф/Динамо Тирана
Литекс/Рудар - Биркиркара/Жилина
Левадия/Дебрецен - Базель
Актобе/Олимпи Рустави - Хапоэль Тель-Авив/Железничар
Металлургс/Спарта - Интер Баку/Лех
Зенит - Униря
Брага - Селтик
Аякс - ПАОК
Янг Бойз - Фенербахче
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