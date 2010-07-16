Киевское Динамо узнало соперника в Лиге Чемпионов

13:29, 16 июля 2010
Спорт
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Результаты жеребьевки

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сразится с бельгийским Гентом.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 27/28 июля и 03/04 августа.

Определились и другие пары участников третьего отборочного раунда:

Омомия/Ренова - Зальцбург/Торсхавн

БАТЭ/Хафнарфордур - Копенгаген

Богемианс/ТНС - Андерлехт

Партизан/Пюник - Экранас/ХИК

АИК/Женесс Эш - Линфилд/Русенборг

Динамо Загреб/Копер - Шериф/Динамо Тирана

Литекс/Рудар - Биркиркара/Жилина

Левадия/Дебрецен - Базель

Актобе/Олимпи Рустави - Хапоэль Тель-Авив/Железничар

Металлургс/Спарта - Интер Баку/Лех

Зенит - Униря

Брага - Селтик

Аякс - ПАОК

Янг Бойз - Фенербахче

Football.ua

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