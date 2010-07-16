Киевское Динамо узнало соперника в Лиге Чемпионов

Результаты жеребьевки

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сразится с бельгийским Гентом. Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 27/28 июля и 03/04 августа. Определились и другие пары участников третьего отборочного раунда: Омомия/Ренова - Зальцбург/Торсхавн БАТЭ/Хафнарфордур - Копенгаген Богемианс/ТНС - Андерлехт Партизан/Пюник - Экранас/ХИК АИК/Женесс Эш - Линфилд/Русенборг Динамо Загреб/Копер - Шериф/Динамо Тирана Литекс/Рудар - Биркиркара/Жилина Левадия/Дебрецен - Базель Актобе/Олимпи Рустави - Хапоэль Тель-Авив/Железничар Металлургс/Спарта - Интер Баку/Лех Зенит - Униря Брага - Селтик Аякс - ПАОК Янг Бойз - Фенербахче Football.ua

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