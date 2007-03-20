В розыгрыш Кубка УЕФА вмешалась Пасха

Городской совет испанского города Севилья направил в УЕФА (Европейский союз футбольных ассоциаций) официальное письмо с просьбой перенести матч местного клуба в Кубке УЕФА с 5 апреля на другой день. Игры этого турнира традиционно проводятся по четвергам, но на этот раз приходятся на Страстную неделю перед Пасхой.

Как сообщает Reuters, религиозные процессии, которые проходят в Севилье каждый Страстной четверг, считаются одними из самых красочных в Испании, и в этот город приезжают люди со всей страны. По расписанию Кубка УЕФА "Севилья" в первом матче 1/4 финала турнира должна принять английский "Тоттенхэм" именно 5 апреля.

"Наша просьба объясняется не только соображениями безопасности, но и желанием проявить уважение к людям, для которых эта процессия значит очень много, - подчеркнул официальный представитель мэрии Севильи Альфонсо Родригес Гомес де Селис. - Каждый день Страстной недели является для нас непростым, но четверг бывает особенно труден".

Лента.ру