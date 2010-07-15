Кличко-старший отказывается от поединка с Валуевым

Чемпион мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) в супертяжелом весе Виталий КЛИЧКО отказывается от поединка с российским боксером-тяжеловесом Николаем ВАЛУЕВЫМ.

Об этом сообщил сам В.КЛИЧКО на видео, размещенном на сайте “Чемпион”.

"В ринге сразу видно, кем человек является на самом деле. Именно поэтому, наверное, Николай ВАЛУЕВ боится боксировать против меня. Наш поединок ожидают миллионы, они устали наблюдать, когда взрослый человек ведет себя как ребенок”, - сказал В.КЛИЧКО.

“Николай, нечего бояться. Быть рабом страха - худший из видов рабства. Помни об этом или займись другим видом спорта”, - заметил он.

По словам В.КЛИЧКО, он сделал все, чтобы поединок состоялся. “Но команда Николая ВАЛУЕВА выдвигает все новые и новые условия. Я не вижу возможности продолжать переговоры. Где это видано: чемпион уговаривает претендента?! Если Николай когда-то сможет победить свой страх, то, возможно, мы опять вернемся к этому разговору", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 38-летний В.КЛИЧКО начал переговоры о бое с 36-летним Н.ВАЛУЕВЫМ в декабре 2009 года. Предусматривалось, что поединок пройдет 29 мая 2010 года на стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене.

В феврале 2010 года СМИ сообщили, что переговоры о бое зашли в тупик из-за одного из промоутеров Н.ВАЛУЕВА Дона КИНГА. Он настаивал на том, что гонорар россиянина должен составлять 4 миллиона долларов, а не 2,5 миллиона, как предлагал В.КЛИЧКО.

5 марта немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на самого Н.ВАЛУЕВА, что боксер соглашается на условия В.КЛИЧКО, представители которого предложили за бой гонорар в 2,5 миллиона долларов.