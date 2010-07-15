«Металлург» хочет внести залог за Деметрадзе, арестованного в Грузии

Футбольный клуб «Металлург» (Донецк) обратился с письмом к Президенту Грузии Михаилу СААКАШВИЛИ, в котором выражает готовность выплатить залог за бывшего футболиста клуба Георгия ДЕМЕТРАДЗЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Металлурга», в письме Президенту Грузии генеральный директор ФК Евгений ГАЙДУК отмечает, что в клубе неожиданно узнали «страшную новость» о задержании в Грузии 8 июля бывшего игрока команды Г.ДЕМЕТРАДЗЕ и о том, что грузинский суд отказался изменить Георгию меру пресечения и выпустить его под залог.

«Со времени создания нашего клуба через его пенаты прошла целая плеяда выдающихся футболистов и тренеров. Одним из них был нападающий Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ, завоевавший вместе с клубом бронзовые медали Чемпионата Украины, «золотую бутсу» лучшего бомбардира Чемпионата Украины», - говорится в письме.

При этом в письме подчеркивается, что вне футбольного поля Г.ДЕМЕТРАДЗЕ был «добрым, спокойным, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь», поддерживал с товарищами «теплые дружеские отношения».

В письме подчеркивается, что все футболисты и сотрудники клуба «не имеют никаких сомнений в том, что Георгий стал жертвой стечения обстоятельств».

«ФК «Металлург» готов обеспечить любые гарантии, в том числе финансовые, для вынесения решения об изменении Г.ДЕМЕТРАДЗЕ меры пресечения на освобождение его под залог», - указывается в письме к М.СААКАШВИЛИ.

Гендиректор «Металлурга» выражает надежду на «понимание и положительное решение данного вопроса».

Как сообщает Лента.ру, Г.ДЕМЕТРАДЗЕ был задержан в Тбилиси 8 июля. Вместе с ним полиция задержала двух его знакомых. Их обвинили в причастности к незаконному тотализатору, вымогательстве и связях с неким «вором в законе». Дело было возбуждено по статье 223 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание как за принадлежность к категории "воров в законе", так и за контакты с криминальными авторитетами.

Суд отказался выпустить задержанных под залог. Им было назначено двухмесячное предварительное заключение. Все трое заявили о своей невиновности.

Г.ДЕМЕТРАДЗЕ играл за "Металлург" с 2002 по 2005 годы. В его составе он стал лучшим бомбардиром Чемпионата Украины (в сезоне 2003-2004 годов).

За арестованного футболиста ранее вступился также защитник итальянского "Милана" Каха КАЛАДЗЕ. Он заявил, что готов поручиться за соотечественника.