Зидан ”побил” Роналдо
10:14, 20 марта 2007Спорт
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Со счетом 6:2 победила дружба
|Зидан и Роналдо. AP/Yahoo!
Как сообщает Reuters, бывший капитан сборной Франции впервые вышел на футбольное поле в Европе с тех пор, как он был удален в финале чемпионата мира в Германии (9 июля 2006 года). Благотворительная игра получила название "Матч против бедности" и проходила под эгидой ООН. Зидан и Роналдо являются послами доброй воли этой организации.
|Зидан с комиком Джамелем Деббуззи. Фото Reuters/Yahoo!
Напомним, что в своем последнем официальном матче Зинедин Зидан был удален за удар головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Последние минуты дополнительного времени финала чемпионата мира прошли без Зидана, и французская команда уступила итальянцам в серии пенальти.
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