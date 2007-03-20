Зидан ”побил” Роналдо

Вечером в понедельник 19 марта в Марселе состоялся благотворительный матч между командами "друзей Зинедина Зидана" и "друзей Роналдо". Ушедший из спорта француз и выступающий за "Милан" бразилец приняли участие в игре, завершившейся крупной победой команды Зидана - 6:2. Сам француз голов не забил.

Как сообщает Reuters, бывший капитан сборной Франции впервые вышел на футбольное поле в Европе с тех пор, как он был удален в финале чемпионата мира в Германии (9 июля 2006 года). Благотворительная игра получила название "Матч против бедности" и проходила под эгидой ООН. Зидан и Роналдо являются послами доброй воли этой организации.

За команду "друзей Зидана" голы забили Антони Сиши, Джамель Деббуззи (известный французский комик), Хавьер Портильо (он оформил дубль) и Сами Аль-Джабер. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник "друзей Роналдо" Ронни. В команде бразильского форварда отличились Херард и Сонни Андерсон.

Напомним, что в своем последнем официальном матче Зинедин Зидан был удален за удар головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Последние минуты дополнительного времени финала чемпионата мира прошли без Зидана, и французская команда уступила итальянцам в серии пенальти.

Лента.ру