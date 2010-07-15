Никита Рукавица перешел в «Герту»

Нападающий сборной Австралии, единственный украинец, выступавший на Чемпионате мира в ЮАР, Никита Рукавица перешел в немецкую «Герту» на правах свободного агента, сообщает Газета.ру со ссылкой на Goal.

Соглашение рассчитано на три года.

Футболист, ранее защищавший цвета голландского «Твенте», за время ЧМ-2010 дважды вышел на поле, сыграв в общей сложности 35 минут.