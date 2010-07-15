Никита Рукавица перешел в «Герту»
00:55, 15 июля 2010Спорт
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Соглашение рассчитано на три года
Нападающий сборной Австралии, единственный украинец, выступавший на Чемпионате мира в ЮАР, Никита Рукавица перешел в немецкую «Герту» на правах свободного агента, сообщает Газета.ру со ссылкой на Goal.
Соглашение рассчитано на три года.
Футболист, ранее защищавший цвета голландского «Твенте», за время ЧМ-2010 дважды вышел на поле, сыграв в общей сложности 35 минут.
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