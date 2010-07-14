Путин посетил бои без правил

Премьер-министр РФ Владимир Путин встретился в Сочи с известным спортсменом и актером Жан-Клодом ван Даммом и посетил Открытый чемпионат Европы по боям без правил, передает телеканал "Россия 24".

Ж.-К.ван Дамм прибыл в Сочи в качестве гостя на чемпионат Европы по боям без правил.

Посмотреть вместе с ним бои без правил В.Путин пригласил студентов, занятых на строительстве Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Приглашение премьера прозвучало во время его встречи с представителями стройотрядов.