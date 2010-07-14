Результаты жеребьевки Кубка Украины по футболу

В среду, 14 июля, состоялась жеребьевка первых этапов розыгрыша Кубка Украины по футболу.

Как сообщает "Чемпион", в первом предварительном этапе, то есть 1/64 финала, встретятся:

1. "Десна" (Чернигов) - "Энергия" (Новая Каховка)

2. "Рось-Ригонда" (Белая Церковь) - "Горняк-Спорт" (Комсомольск)

3. "Горняк" (Кривой Рог) - "Олком" (Мелитополь)

4. "Карпаты" (Яремче) - "Вереск" (Ровно)

5. "Скала" (Моршин) - ФК "Сумы"

Матчи состоятся 28 июля.

Во втором предварительном раунде, то есть 1/32 финала, будут играть:

"Феникс-Ильичевец" (Калинино) - "Зирка" (Кировоград)

"Днестр" (Овидиополь) - ПФК "Александрия"

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Энергетик" (Янтарь)

"Динамо" (Хмельницкий) - "Черноморец" (Одесса)

"Гелиос" (Харьков) - "Крымтеплица" (Молодежное)

"Нефтяник-Укрнафта (Охтырка) " - ФК "Львов"

Победитель пары 3 - "Сталь" (Алчевск)

"Бастион" (Ильичевск) - ФК "Полтава"

"Закарпатье" (Ужгород) - "Титан" (Армянск)

"Олимпик" (Донецк) - "Арсенал" (Белая Церковь)

"Сталь" (Днепродзержинск) - Победитель пары 5

"Кремень" (Кременчуг) - "Нива" (Тернополь)

Победитель пары 1 - "Еднисть" (Плиски)

Победитель пары 2 - "Буковина" (Черновцы)

Победитель пара 4 - МФК "Николаев"

"Шахтер" (Свердловск) - "Нива" (Винница)

Матчи состоятся 18 августа.