Результаты жеребьевки Кубка Украины по футболу
В среду, 14 июля, состоялась жеребьевка первых этапов розыгрыша Кубка Украины по футболу.
Как сообщает "Чемпион", в первом предварительном этапе, то есть 1/64 финала, встретятся:
1. "Десна" (Чернигов) - "Энергия" (Новая Каховка)
2. "Рось-Ригонда" (Белая Церковь) - "Горняк-Спорт" (Комсомольск)
3. "Горняк" (Кривой Рог) - "Олком" (Мелитополь)
4. "Карпаты" (Яремче) - "Вереск" (Ровно)
5. "Скала" (Моршин) - ФК "Сумы"
Матчи состоятся 28 июля.
Во втором предварительном раунде, то есть 1/32 финала, будут играть:
"Феникс-Ильичевец" (Калинино) - "Зирка" (Кировоград)
"Днестр" (Овидиополь) - ПФК "Александрия"
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Энергетик" (Янтарь)
"Динамо" (Хмельницкий) - "Черноморец" (Одесса)
"Гелиос" (Харьков) - "Крымтеплица" (Молодежное)
"Нефтяник-Укрнафта (Охтырка) " - ФК "Львов"
Победитель пары 3 - "Сталь" (Алчевск)
"Бастион" (Ильичевск) - ФК "Полтава"
"Закарпатье" (Ужгород) - "Титан" (Армянск)
"Олимпик" (Донецк) - "Арсенал" (Белая Церковь)
"Сталь" (Днепродзержинск) - Победитель пары 5
"Кремень" (Кременчуг) - "Нива" (Тернополь)
Победитель пары 1 - "Еднисть" (Плиски)
Победитель пары 2 - "Буковина" (Черновцы)
Победитель пара 4 - МФК "Николаев"
"Шахтер" (Свердловск) - "Нива" (Винница)
Матчи состоятся 18 августа.