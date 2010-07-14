ФИФА обнародовала новый рейтинг: сборная Украины спустилась вниз
Испанцы же - взлетели
Сборная Испании по футболу возглавила обновленный рейтинг ФИФА, увидевший свет после окончания чемпионата мира в ЮАР. Действующие чемпионы мира и Европы сместили с верхней строчки прежнего лидера - бразильцев.
Голландцы поднялись с четвертого места на второе, а национальная сборная Португалии, напротив, потеряла сразу пять позиций и теперь восьмая.
Не сумевшие защитить чемпионский титул итальянцы вылетели за пределы первой десятки и стали 11-ми, потеряв 202 рейтинговых очка.
Сборная Украины спустилась на две позиции вниз и теперь 25-я.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 14 июля:
1 (2). Испания 1833
2 (4). Голландия 1659
3 (2). Бразилия 1536
4 (6). Германия 1464
5 (7). Аргентина 1289
6 (16). Уругвай 1152
7 (8). Англия 1125
8 (3). Португалия 1062
9 (12). Египет 1053
10 (18). Чили 988…
17 (11). Россия 956
25 (23) Украина 850…
По материалам Newsru