ФИФА обнародовала новый рейтинг: сборная Украины спустилась вниз

Сборная Испании по футболу возглавила обновленный рейтинг ФИФА, увидевший свет после окончания чемпионата мира в ЮАР. Действующие чемпионы мира и Европы сместили с верхней строчки прежнего лидера - бразильцев.

Голландцы поднялись с четвертого места на второе, а национальная сборная Португалии, напротив, потеряла сразу пять позиций и теперь восьмая.

Не сумевшие защитить чемпионский титул итальянцы вылетели за пределы первой десятки и стали 11-ми, потеряв 202 рейтинговых очка.

Сборная Украины спустилась на две позиции вниз и теперь 25-я.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 14 июля:

1 (2). Испания 1833

2 (4). Голландия 1659

3 (2). Бразилия 1536

4 (6). Германия 1464

5 (7). Аргентина 1289

6 (16). Уругвай 1152

7 (8). Англия 1125

8 (3). Португалия 1062

9 (12). Египет 1053

10 (18). Чили 988…

17 (11). Россия 956

25 (23) Украина 850…

По материалам Newsru