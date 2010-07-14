Ховард Уэбб оценил свое судейство в финале ЧМ-2010

Английский арбитр Ховард Уэбб, судивший финал чемпионата мира по футболу Голландия - Испания, остался доволен работой своей бригады в этом матче. По словам Уэбба, игра получилась очень сложной, и ему с лайнсменами часто приходилось принимать непростые решения, но со своей задачей они справились, сообщает официальный сайт английской футбольной премьер-лиги.

Рефери подчеркнул, что он и его помощники старались руководствоваться здравым смыслом и учитывать, насколько важным был этот матч для обеих команд. По словам Уэбба, он не только показывал желтые карточки за грубую игру, но и пытался успокоить команды, разговаривая с самыми опытными футболистами.

Арбитр добавил, что он и его ассистенты очень довольны своей работой на чемпионате мира в ЮАР и гордятся тем, что им доверили судить главный матч турнира. Уэбб рассказал, что в ближайшее время он будет отдыхать, а затем вернется к судейству матчей английской премьер-лиги.

Во время матча Голландия - Испания (0:1) Уэбб показал футболистам 14 желтых карточек, причем голландец Джон Хейтинга получил два предупреждения и был удален с поля. После игры несколько игроков сборной Голландии (в частности, Арьен Роббен) заявили, что недовольны судейством.

Лента.ру