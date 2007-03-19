Результаты 19 тура Чемпионата Украины по футболу

18:52, 19 марта 2007
Спорт
671

Шахтер одержал победу

Шацких
Матчем в Донецке завершился 19 тур Чемпионата Украины по футболу. “Шахтер” одержал победу над донецким  “Металлургом” со счетом  2:1. В турнирной таблице лидерство сохраняет киевское «Динамо» с 49 очками, вторым идет донецкий "Шахтер" - 47 очков, на третьей строке днепропетровский  "Днепр": у него 31 очко.

Чемпионат Украины по футболу

19 тур

"Динамо" (Киев)   -   "Заря" (Луганск)  4 : 0 

"Днепр" (Днепропетровск)   -   "Таврия" (Симферополь)  2 : 0 

"Черноморец" (Одесса)   -   "Кривбасс" (Кривой Рог)  2 : 3 

"Сталь" (Алчевск)   -   "Ворскла" (Полтава)  0 : 1 

"Металлург" (Запорожье)   -   "Арсенал" (Киев)  2 : 1 

ФК Харьков   -   "Ильичевец" (Мариуполь)  2 : 0 

"Шахтер" (Донецк)   -   "Металлург" (Донецк) 2:1

Матч "Карпаты"(Львов)   -   "Металлист"(Харьков)  не состоялся.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter