Результаты 19 тура Чемпионата Украины по футболу

Матчем в Донецке завершился 19 тур Чемпионата Украины по футболу. “Шахтер” одержал победу над донецким “Металлургом” со счетом 2:1. В турнирной таблице лидерство сохраняет киевское «Динамо» с 49 очками, вторым идет донецкий "Шахтер" - 47 очков, на третьей строке днепропетровский "Днепр": у него 31 очко.

Чемпионат Украины по футболу

19 тур

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) 4 : 0

"Днепр" (Днепропетровск) - "Таврия" (Симферополь) 2 : 0

"Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2 : 3

"Сталь" (Алчевск) - "Ворскла" (Полтава) 0 : 1

"Металлург" (Запорожье) - "Арсенал" (Киев) 2 : 1

ФК Харьков - "Ильичевец" (Мариуполь) 2 : 0

"Шахтер" (Донецк) - "Металлург" (Донецк) 2:1

Матч "Карпаты"(Львов) - "Металлист"(Харьков) не состоялся.