Результаты 19 тура Чемпионата Украины по футболу
18:52, 19 марта 2007Спорт
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Шахтер одержал победу
|Максим Шацких
Чемпионат Украины по футболу
19 тур
"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) 4 : 0
"Днепр" (Днепропетровск) - "Таврия" (Симферополь) 2 : 0
"Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2 : 3
"Сталь" (Алчевск) - "Ворскла" (Полтава) 0 : 1
"Металлург" (Запорожье) - "Арсенал" (Киев) 2 : 1
ФК Харьков - "Ильичевец" (Мариуполь) 2 : 0
"Шахтер" (Донецк) - "Металлург" (Донецк) 2:1
Матч "Карпаты"(Львов) - "Металлист"(Харьков) не состоялся.
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