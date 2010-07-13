Тренер и капитан голландской сборной пожалованы в рыцари

Во вторник проходят чествования сборной Нидерландов по футболу, которая заняла второе место на чемпионате мира. Команда в полном составе побывала в Гааге, где была принята главой государства – королевой Нидерландов Беатрикс и премьер-министром страны Яном Петером Балкененде, сообщает ИТАР-ТАСС.

Главный тренер сборной Берт ван Марвейк и капитан команды Джованни ван Бронкхорст удостоены звания рыцарей ордена Оранских-Нассау – правящей королевской династии Нидерландов. Эта почетнейшая награда была учреждена в 1892 году и вручалась за воинские и гражданские заслуги перед монархом, государством и народом.

Из Гааги футболистов и тренеров на вертолете доставили в Амстердам, вдоль каналов которого их уже ждали более миллиона восторженных болельщиков. Во время лодочного парада за главным судном со спортсменами устремилось множество мелких лодок, украшенных оранжевой символикой.

После двухчасового круиза по Амстердаму игроков доставили на крупнейшую городскую площадь Музеумплейн. Здесь, как и в дни чемпионата, собралось более 100 тыс. одетых в оранжевое болельщиков, которые приветствовали своих героев, для которых здесь смонтировали сцену.

«Я ожидал, что много людей придет, но это просто невероятно», – признался журналистам тренер Берт ван Марвейк. «Вообразите что было бы, если бы мы победили», – сказал он.