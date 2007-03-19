Фанаты заплевали автомобиль тренера футбольной сборной

Китайские футбольные болельщики атаковали машину главного тренера футбольной сборной страны Цзю Гуанчжу, когда он отъезжал от стадиона. Наставник посетил один из матчей национального чемпионата, после которого толпа недовольных результатами сборной фанатов изуродовала и заплевала его автомобиль.

Как сообщает Reuters, Цзю Гуанчжу и его знакомый футбольный арбитр, увидев приближающихся болельщиков, быстро сели в машину, однако один из фанатов разбил бампер автомобиля. К неизвестному любителю футбола присоединились другие болельщики, которые также стали бить машину и плевать в ее стекла.

До того, как в ход инцидента вмешалась полиция, фанаты успели вытащить знакомого Цзю Гуанчжу через окно и нанести ему несколько ударов. Отметим, что новый наставник занял пост главного тренера сборной Китая после неудачного выступления команды в отборочном турнире чемпионата мира 2006 года, но с тех пор игра и результаты сборной не улучшились.

Лента.ру