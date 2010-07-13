Голландские футболисты до сих пор не могут справиться с эмоциями

Сборная Нидерландов вернулась на родину из ЮАР, где команда проиграла испанцам (0:1) в финале чемпионата мира, сообщает Газета.ру со ссылкой на спортивную газету Marca. Прямо на взлетной полосе тренерскому штабу и игрокам вручили букеты цветов. Наставник команды Берт ван Марвейк признался, что его подопечные до сих пор не могут до конца справиться с эмоциями и нуждаются в отдыхе, прежде чем принимать участие в каких-либо торжествах.

На вторник запланировано множество мероприятий, в том числе путешествие по знаменитым каналам Амстердама, а также встречи с первыми лицами страны.