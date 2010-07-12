Итальянцы дали новое имя осьминогу Паулю
Моллюск прославился на весь мир
Итальянская газета Corriere della Sera написала, что осьминога Пауля, верно предсказавшего результаты восьми матчей чемпионата мира по футболу, следует называть Паоло. Корреспондент издания взял интервью у дрессировщика осьминога Верены Бартш, которая рассказала, что моллюск был пойман у берегов Италии, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.
По словам Бартш, Пауля поймали в апреле этого года недалеко от острова Эльба, а потом он попал в океанариум немецкого города Оберхаузен. Дрессировщица рассказала, что когда осьминога поймали, ему было около четырех недель.
По официальной версии немецкого океанариума, Паулю уже более двух лет, а поймали его недалеко от берегов Великобритании, откуда он попал в Оберхаузен. Сообщалось также, что осьминог начал предсказывать результаты футбольных матчей в 2008 году во время чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии.
Во время ЧМ-2010 Пауль верно предсказал результаты всех семи матчей сборной Германии, а также угадал победителя финала Голландия - Испания (0:1).