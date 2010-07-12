Томенко бьет тривогу: на Олимпийском сносят теннисные корты и каток

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил депутатский запрос премьер-министру Николаю АЗАРОВУ относительно уничтожения спортивных объектов на территории НСК «Олимпийский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, отметив, что так вице-спикер отреагировал не многочисленные обращения спортсменов, которые обеспокоены тем, что на время Евро-2012 базы их подготовки закрываются, несмотря на то, что до сих пор не утвержден план их восстановления и дальнейшего развития.

Вице-спикер отметил, что сложившаяся ситуация в связи с угрозой безвосстановительного уничтожения спортивных объектов малого государственного предприятия «Теннисные корты» и госпредприятия "Ледово-тренировочный каток «Крижинка» на территории НСК «Олимпийский», является критической, ввиду того, что работы по их разрушению уже начаты. Н.ТОМЕНКО также напомнил, что такие действия противоречат требованиям законодательства, в частности, Закону Украины «О физической культуре и спорте» и Постановлению Верховной Рады «О недопущении закрытия и перепрофилирования учреждений физической культуры и спорта, баз олимпийской и паралимпийской подготовки, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, лечебно-физкультурных учреждений».

В своем запросе Н.ТОМЕНКО отметил, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта мотивирует необходимость уничтожения теннисных кортов и ледового катка требованиями УЕФА относительно «зоны гостеприимства» вокруг стадиона, где будут проводиться матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года. В то же время, представители Министерства обещают восстановление или создание новых спортивных объектов соответствующего профиля. «К сожалению, эти обещания не имеют практической почвы, ведь восстановление или создание таких объектов не предусмотрено ни одной государственной программой», - отметил он. «При этом не вызывает сомнений как необходимость учета требований УЕФА, так и незаконность безвосстановительного уничтожения спортивных объектов», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР попросил премьер-министра приостановить уничтожение спортивных объектов МГП «Теннисные корты» и ГПЛТК «Крижинка» до утверждения программ их восстановление или строительства новых объектов соответствующего профиля с определением необходимых объемов и источников финансирования.