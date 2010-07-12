Роббен пожаловался на судейство в финале ЧМ-2010

Нападающий сборной Голландии по футболу Арьен Роббен пожаловался на судейство в финальном матче чемпионата мира с Испанией (0:1). По словам Роббена, во втором тайме главный арбитр встречи англичанин Ховард Уэбб должен был удалить с поля испанца Карлеса Пуйоля, который нарушил против него правила, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

Эпизод, о котором напомнил голландец, произошел во второй половине второго тайма. Роббен пытался убежать к воротам испанцев, сохранил мяч в единоборстве с Пуйолем, но затем его опередил вратарь Икер Касильяс. По словам нападающего, Пуйоль нарушал правила, и Уэбб должен был показать ему желтую карточку. К этому моменту у испанца уже было предупреждение.

Роббен добавил, что матч уровня финала чемпионата мира должен обслуживать арбитр мирового класса. По словам голландца, который подчеркнул, что очень тщательно подбирает слова, в финале ЧМ-2010 этого не было.

Единственный гол в решающем матче чемпионата мира на 28-й минуте дополнительного времени забил испанец Андрес Иньеста. На 20-й минуте овертайма голландцы остались в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку был удален Джон Хейтинга.