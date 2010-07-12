ФИФА назвала лучшего игрока ЧМ-2010

Лучшим игроком чемпионата мира по футболу-2010 был назван игрок сборной Уругвая и форвард мадридского "Атлетико" Диего Форлан. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В матчах сборной Уругвая на чемпионате Форлан забил пять голов, в том числе один в поединке со сборной Германии за третье место (Уругвай уступил немцам 2:3). Футболист также отличился двумя голами в матче со сборной ЮАР на групповом этапе.

Среди номинантов на звание лучшего игрока ранее были названы испанцы Андрес Иньеста, Хави и Давид Вилья, голландцы Весли Снейдер и Арьен Роббен, немцы Бастиан Швайнштайгер и Месут Эзил, аргентинец Лионель Месси и игрок сборной Ганы Асамоа Гьян.

Форлан также оказался в числе претендентов на "Золотую бутсу" вместе с Весли Снейдером, Давидом Вильей и Томасом Мюллером. Последний и получил трофей. Мюллер, кроме того, был назван лучшим молодым игроком чемпионата.

"Золотую перчатку" лучшему вратарю получил капитан испанской сборной Икер Касильяс, который не пропустил ни одного мяча на этапе плей-офф.

Напомним, Испания вышла в финал первенства 2010 года и впервые стала чемпионом мира, 11 июля обыграв Нидерланды со счетом 1:0.

Лента.ру