Христос из Рио принял следующий чемпионат мира по футболу (фото)

По окончании финального матча чемпионата мира по футболу в ЮАР у подножия статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро появился гигантский транспарант "Добро пожаловать - чемпионат мира 2014", сообщает РИА Новости.

По данным мэрии Рио, 25-метровое полотнище у подножия всемирно известного монумента на горе Корковаду стало своеобразным жестом, которым жители Рио принять эстафету проведения чемпионата мира по футболу, который в 2014 году пройдет в Бразилии.

Известно, что матчи Чемпионата-2014 состоятся в 12 бразильских городах, но порядок игр еще не определен. Власти Рио надеются, что чести принять финальную игру мирового первенства удостоится легендарный стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Статуя Христа-Искупителя высотой 38 метров расположена на горе Корковаду на высоте 709 метров.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером определился обладатель самого престижного футбольного трофея мира. ЧМ-2010 выиграла сборная Испании. Результат финального поединка Нидерланды - Испания - 0:1, судьбу матча решил единственный гол Андреса Иньесты, забитый во втором экстра-тайме (116-я минута).