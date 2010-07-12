В турнире по хоккею на траве играли по 3 команды из России и Украины

Международный турнир по хоккею на траве на Кубок «Эко-продукт» состоялся в Сумах.

Как передает корреспондент УНИАН, в соревнованиях приняли участие 6 детских команд – по три украинских и российских клуба.

По регламенту соревнований, каждая команда, которая вышла на спортивную площадку, сыграла по 5 игр. За наибольшим количеством набранных очков определяли и победителя.

Наиболее интересным оказался финальный поединок «Сумчаночки» с командой «Дельфин» с Нижнего Новгорода: россиянки выиграли у хозяев турнира со счетом 7:1 и получили первое место. На шестом, последнем месте очутилась команда «Дружба» из Сум, на пятом – вторая команда «Смена» из Анапы, четвертое досталось сумским динамовкам, а третье – первой команде «Смена» из Анапы.

В следующем году Сумы опять будут принимать эти соревнования.