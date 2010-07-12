ИСПАНИЯ - ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ 2010

Определился обладатель самого престижного футбольного трофея мира. ЧМ-2010 выиграла сборная Испании. Для этого понадобилось дополнительное время. Результат финального поединка Нидерланды - Испания - 0:1.

Судьбу матча решил единственный гол Андреса Иньесты на 116 минуте игры.

Обе команды могли забить в основное время, но свои голевые моменты реализовать не смогли. Главный арбитр встречи англичанин Ховард Уэбб показал 13 желтых (8 - голландцам) и одну красную карточку: Джон Хейтинга на 110-й минуте был удален с поля за задержку игрока, выходившего один на один.

Испания впервые в истории чемпионатов мира становится победителем, до этого ее лучшим результатом было 4-е место в 1950 г. Интересно, что из 24 игроков сборной Испании-2010 20 играют во внутреннем чемпионате страны (8 - Барселона, 5 - Реал, Мадрид, по двое за Валенсию, Севилью и Атлетик и один - за Вильярреал); остальные четверо - игроки английской премьер-лиги.

Для голландцев серебро не в новинку: в 1974 и 1978 годах, выйдя в финал, они проигрывали решающую встречу (ФРГ и Аргентине, соответственно; причем в 1978-м также в дополнительное время). Из 23 игроков сборной Нидерландов во внутреннем первенстве заняты 9, а остальные по клубной принадлежности представляют Англию, Шотландию, Германию, Италию и... Испанию.

Бомбардирам, участвовавшим в финале, не удалось пополнить список голов, поэтому по итогам ЧМ лучшими остаются Давид Вилья, Весли Снайдер, Томас Мюллер и Диего Форлан - у всех по 5 забитых мячей.