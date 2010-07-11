Испанский фан пытался надеть шапку на Кубок мира по футболу

За несколько минут до начала финального матча чемпионата мира между сборными Нидерландов и Испании на поле выбежал болельщик и пытался надеть шапку на Кубок мира, выставленный на футбольном поле.

Службе безопасности удалось остановить фаната.

Болельщик, выбежавший на поле, является жителем Испании и известен под именем Джимми Джамп. Это не первая подобная выходка фаната. 4 июля 2004 года — на финале чемпионата Европы по футболу он, одетый в черную футболку с надписью Jimmy Jump и красную каталонскую шапку-барретину, выбежал на поле и запустил в Луиша Фигу флагом клуба «Барселона» в знак неодобрения его перехода в мадридский «Реал». В 2007 году в финале Лиги чемпионов он пробежал мимо игроков «Милана» и «Ливерпуля».

Газета.ру