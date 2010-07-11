Финал ЧМ-2010 может собрать рекордную телеаудиторию

Финальный матч чемпионата мира-2010 между сборными Голландии и Испании может собрать рекордную телеаудиторию по всему миру.

В Испании и Голландии девять из десяти жителей готовятся следить за перипетиями встречи по телевизору.

Напомним, рекорд телеаудитории на данный момент принадлежит церемонии открытия Олимпийских игр-2008 в Пекине, ее посмотрели 600 миллионов людей.

"Мы рассчитываем, что финал чемпионата мира-2010 превзойдет решающий поединок мирового форума-2006", - говорит председатель телевизионного отдела ФИФА Никлас Эриксон. - Ожидается, что аудитория составит около 700 миллионов человек в мире".

Напомним, финальный матч ЧМ-2010 между сборными Голландии и Испании состоится сегодня, в 21.30 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи - на канале ICTV.

Gazeta.ua