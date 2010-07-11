Российский футбол перейдет на календарь «осень-весна»
18:03, 11 июля 2010Спорт
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко заявил, что в 2012 году российский футбол перейдет на календарь «осень-весна». По словам главы РФС, чемпионат премьер-лиги будет состоять не из двух, а из трех кругов. А чемпион страны определится не в ноябре 2011 года, а в мае 2012 года. Фурсенко также отметил, что в период проведения первенств мира и Европы перерыв в чемпионате России составит полтора месяца, а в нечетный год – месяц. Окончательно решение о переходе на новый календарь будет приниматься на следующем Исполкоме РФС.
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