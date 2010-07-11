Ван дер Варт заподозрил, что в трусах у Снейдера - золотая вувузела

Полузащитник сборной Голландии по футболу Рафаэль ван дер Варт заподозрил, что в трусах у его партнера по команде Весли Снейдера есть золотая вувузела. Ван дер Варт заявил в шутку, что только так он может объяснить невероятную игру Снейдера на чемпионате мира в ЮАР, пишет британское издание The Sun.

Голландец отметил, что почти после каждого удара Снейдера мяч попадает в ворота соперника, проскочив между ног одного-двух игроков или задев голову кого-нибудь из соперников. "Подозреваю, что у него в трусах золотая вувузела", - сказал ван дер Варт, не уточнив, какую он видит связь между хорошей игрой Снейдера и наличием у него в трусах южноафриканской дудки.

Полузащитник добавил, что если в 2010 году Снейдер выиграет все индивидуальные трофеи, то это будет справедливо. Ван дер Варт отметил, что его партнер может быть признан лучшим футболистом года, лучшим игроком чемпионата мира, а также стать лучшим бомбардиром ЧМ-2010.

В 2010 году Снейдер, выступающий за миланский "Интер", уже выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов. На чемпионате мира он забил пять голов и перед финалом с Испанией делит звание лучшего бомбардира турнира с испанцем Давидом Вильей, немцем Томасом Мюллером и уругвайцем Диего Форланом. Кроме того, Снейдер попал в десятку претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2010.

Лента.ру