Итоги футбольного уик-энда в Европе

В воскресенье прошли очередные матчи в европейских чемпионатах. В Испании "Севилья" выиграла на своем поле у "Сельты" - 2:0 и сравнялась по очкам (по 53) с лидером - "Барселоной". С таким же счетом "Реал" в Мадриде взял верх над "Химнастиком", выйдя на третье место с 48 очками. Замыкает квартет сильнейших "Валенсия", имеющая на очко меньше.

Главные претенденты на победу в английской премьер-лиге одержали крупные домашние победы. "Манчестер Юнайтед" взял верх над "Болтоном" - 4:1 и набрал 75 очков, на 6 очков позади "Челси", выигравший у "Шеффилд Юнайтед" - 3:0. На третьей строчке с 55-ю очками остался "Арсенал", несмотря на поражение от "Эвертона" - 0:1. На очко меньше у Ливерпуля", в матче которого с "Астон Виллой" голов забито не было - 0:0

На счету возглавляющего итальянскую серию "А" "Интера" стало 24 победы в 28 матчах после того, как этот миланский клуб нанес поражение "Асколи" на его поле – 2:1. Отставание "Ромы", сыгравшей вничью во Флоренции с местной "Фиорентиной" - 0:0, от лидера достигло 18 очков. На третье место вновь вышел "Лацио", набравший 49 очков после победы над "Эмполи" - 3:1. В активе "Палермо" - 47 очков.

Прервал безвыигрышную серию из 4 матчей лидер бундеслиги Германии "Шальке-04", одержавший на своем поле победу над "Штуттгартом" - 1:0 и имеющий теперь 53 очка. Вторым с 50-ю очками идет "Вердер", нанесший поражение "Майнцу" - 2:0. У "Штуттгарта", который занимает третью строчку, осталось 46 очков. Замыкает квартет сильнейших с 44-мя очками "Бавария", потерпевшая поражение во Франкфурте от "Айнтрахта" - 0:1.

На пути к шестому подряд чемпионскому титулу во Франции "Лион", разгромивший в гостях "Нанси" - 3:0. "Ланс" уступил "Осеру" - 0:1 и отстает на 16 очков, а ещё на 5 очков меньше в активе "Бордо", который сыграл вничью с "Седаном" - 1:1.

Питерский "Зенит" одержал первую победу в чемпионате России по футболу. Во втором туре команда из Санкт-Петербурга обыграла в гостях "Ростов" со счетом 3:2. Один забитый мяч на счету Анатолия Тимощука, недавно перешедшего в питерский клуб за 20$ миллионов.

По материалам Радио "Свобода"