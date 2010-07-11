Сегодня определится обладатель самого престижного трофея в мире

Сегодня в главном матче первенства планеты в Йоханнесбурге на стадионе Soccer City, который вмещает 84,5 тысячи зрителей, сойдутся интересы футболистов Испании и Нидерландов, которые поспорят за самый престижный трофей мира.

Как сообщает NEWSru, это первый случай в истории, когда две команды из Старого света будут играть в финале мирового первенства, проходящего за пределами Европы.

До турнира в ЮАР самыми успешными для сборной Нидерландов стали чемпионаты мира 1974 и 1978 годов, когда "оранжевые" также доходили до финала, однако в обоих матчах за золотые медали голландцы терпели фиаско.

Сборная Нидерландов остается единственной командой на ЧМ-2010, которая выиграла все свои матчи. На групповой стадии турнира голландцами были повержены команды Дании, Японии и Камеруна, в которых голкипер Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ и помогавшие ему защитники пропустили всего один мяч.

Для испанцев участие в мундиале является уже 13-м по счету. Лучшим результатом испанцев до первенства в ЮАР было четвертое место на ЧМ-1950.

Бронзовым призером Чемпионата мира по футболу-2010 стала команда Германии.