ЧМ-2010: ЕСТЬ БРОНЗА

Завершился матч за третье место Чемпионата мира по футболу

Уругвай - ГЕРМАНИЯ 2:3 (Кавани 28, Форлан 51 - Мюллер 19, Янсен 56, Хедира 82)

Завтра в это же время завершится (или перейдет в овертайм) матч за главную награду Чемпионата между командами Испании и Нидерландов.

Два лучших бомбардира ЧМ: Давид Вилья (Испания) и Уэсли Снайдер (Нидерланды), забившие пока по пять голов - завтра смогут закрепить успех и оторваться от догнавших их участников сегодняшнего матча: Томаса Мюллера из сборной Германии и уругвайца Диего Форлана.