Осьминог Пауль назвал чемпиона мира по футболу

Осьминог Пауль, получивший известность благодаря успешным прогнозам результатов матчей Чемпионата мира по футболу 2010 года, дал свой прогноз на финальную игру, в которой встретятся сборные Голландии и Испании, сообщает Лента.ру.

Пауль предсказал победу сборной Испании. Прогноз осьминога в прямом эфире транслировался на сайте испанской телекомпании RTVE.

Пауль, проживающий в океанариуме немецкого Оберхаузена, делает свои предсказания, выбирая одну из двух ракушек, которые находятся в пластиковых контейнерах. На контейнеры нанесены флаги стран, сборные которых участвуют в матче.

До сих пор моллюск давал прогнозы только на матчи с участием сборной Германии. Осьминог успешно предсказал исходы шести встреч: победы немцев над Австралией, Ганой, Англией и Аргентиной, а также поражения от Сербии и Испании.

9 июля Пауль дал сразу два прогноза - перед тем, как предсказать исход финального поединка, осьминог дал свой прогноз на исход матча за третье место, в котором встретятся сборные Германии и Уругвая. В этой встрече Пауль предсказал победу немецкой команды.